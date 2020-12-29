На что смогут снять пенсионные накопления казахстанцы в 2021 году

В 2021 году казахстанцы могут снять часть своих пенсионных накоплений на лечение, решение жилищных проблем и для передачи в другие финансовые институты. Правда, сделать это смогут лишь те, кто имеет на счетах определенное количество денег, а таких пока в стране лишь чуть более 1 млн человек

С 2021 года казахстанцы смогут снять часть своих пенсионных накоплений на лечение, жилье и передачу в финансовые компании. Но для этого нужно будет иметь так называемый «порог достаточности» денег на счету, рассчитанный для каждого определенного возраста. К слову, его сейчас имеют чуть более 1 млн казахстанцев.



«Работающие граждане в пределах имеющейся суммы пенсионных накоплений, превышающей «порог достаточности». 760 тысяч граждан могут воспользоваться. 2 категория — это состоявшиеся пенсионеры, сумма не менее 50 процентов могут использовать, порядка 170 тысяч человека, в среднем по 500 тыс. тенге приходится на одного человека. 3 категория-лица, заключившие договоры пенсионного аннуитета и имеют накопления, 2,5 млн тенге на одного человека, больше 23 тысяч граждан мы имеем»,- сказал вице-министр труда и соцзащиты населения РК Акмади Сарбасов.



По данным Минтруда, использование части пенсионных накоплений возможно для улучшения жилищных условий — это приобретение жилья на первичном и вторичном рынке или земельного участка, рефинансирования, погашения ипотечных займов в любом банке второго уровня, по любой программе, строительства или ремонт приобретенного жилья с черновой отделкой, и другие варианты улучшения жилищных условий. При этом жилье, приобретенное с использованием пенсионных накоплений, может быть продано только по истечении 5 лет. Для целевого использования также можно будет объединять денежные средства для членов семьи.

«Фактически все сделки в одной семье. Передача своих пенсионных накоплений дает возможности собраться всей семьей, обсудить, все взвешено решить либо помочь молодой в погашении ипотеки, или первоначального взноса. В этом уникальность этого проекта»,- говорит председатель правления «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова.

Пенсионные деньги можно будет использовать и на лечение, но только на определенный перечень заболеваний, зачастую дорогостоящих. В том числе и пластические, к примеру, по удалению застаревших рубцов.

«Очень редкие заболевания, есть дети. К примеру, бабочки, или те виды лечение, которых у нас нет, или виды лекарства. У нас нет, но в перечне зарегистрированных они есть, и есть разрешения на ввоз. Либо медпомощь, нет у нас, но есть за рубежом»,- рассказала заместитель директора департамента министерства здравоохранения РК Гульнар Сарсенбаева.

А вот снять деньги из пенсионного фонда на обучение не получится.

«Пока на обучение правилами не предусмотрено, будут на жилье там 8 целей. Очень много вопросов сейчас в обществе, я знаю, чтобы разрешили на ремонт жилья. Но наша позиция касается того, что государство 22 года обеспечивало сохранность пенсионных накоплений, поэтому просто текущий ремонт — это все-таки текущие расходы. ремонт будет разрешен там, где необходимость средств будет связана с приобретением квартиры, черновой плюс ремонт»,- сообщила председатель правления «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова.

Пенсионные деньги можно будет отдать частным инвесткомпаниям. Причем граждане смогут самостоятельно выбрать управляющую компанию. Но сохранность денег никто не гарантирует.

«Вкладчики получают право в управлении своих активов, смогут сформировать свой собственный план, выбрать политику инвестирования, а также получать доходность соответствующую их риска. оставшаяся часть пенсионный накоплений находится под управлением Нацбанка, и инвестироваться»,- говорит заместитель председателя агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева.

Но при этом точного механизма передачи пенсионных активов пока не определено. Все тонкости станут ясны уже в середине января 2021 года.

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