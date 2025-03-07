Глава Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге высказался о закредитованности казахстанцев и о том, на что стоит и не стоит брать кредиты, передает корреспондент NUR.KZ

Тимур Сулейменов считает, что сами по себе кредиты — это неплохо.

«Сам по себе кредит, если у тебя есть хорошая работа, ты берешь кредит, который тебе по силам, ты берешь кредит на нужное дело какое-то, не просто чтобы потратить его куда-то или на очередной iPhone. То есть сам по себе кредит — это не есть плохо, это нужно правильно понимать, это помогает тебе развиваться, тебе или твоему бизнесу», — сказал он.

Важно, по его словам, предотвратить нарастание долговой нагрузки.

«Важно, когда ты залазишь в кредит, не понимая, как ты будешь расплачиваться, когда у тебя нет доходов, а вот думаешь, а может быть, в будущем они появятся.

Поэтому первое — это принятие ряда решений по коэффициенту долговой нагрузки, это один из важных, и источники подтверждения доходов.

Это два документа, которые как раз между агентством и нами, в большей степени за агентством они закреплены. Чтобы при выдаче кредита банки более строго относились к имущественному положению заемщика. Чтобы они не давали направо, налево, а каждый раз перепроверяли, а есть ли у него действительно доходы, сможет ли он покрыть этот долг, сможет ли он покрыть этот кредит», — отметил глава Нацбанка.

И первым шагом в направлении снижения уровня закредитованности, по его словам, станет предотвращение выдачи кредитов тем, кому это не рекомендуется, за счет таких инструментов, как коэффициент долговой нагрузки, уточнение перечня информации под подтверждающие доходы.

«Вторая часть вопроса касается тех, кто уже попал в жизненную ситуацию, что могут сделать банки. Там основную роль играет АРРФР. Я знаю, что они достаточно оперативно проработали практически со всеми банками, у которых такие проблемы были. И часть таких вещей банки согласились реструктурировать, каким-то образом облегчить это бремя. Точную информацию лучше взять у агентства», — посоветовал Тимур Сулейменов.

В целом, по его оценке, уровень проблемных потребительских кредитов не совсем высокий, не критический.

@Автор: Айгерим Аскарова, Юлия Павлова

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