На что стоит обращать внимание при выборе букмекера

Очень часто новички регистрируются на сайте первой попавшейся в поиске БК или вводят название той компании, которая чаще других мелькает в рекламе. А потом оказывается, что игроку она не подходит или есть варианты с более выгодными условиями. Чтобы исключить подобную ситуацию, стоит запомнить несколько простых рекомендаций, это сэкономит время.

Первое и главное — следует выбирать легального букмекера, работающего в соответствии с законодательством. На сайте «Матч.Центр» можно ознакомиться со списком официально зарегистрированных БК КЗ. Ещё один плюс — рейтинг букмекерских контор.

Кроме того, стоит почитать отзывы о понравившемся букмекере. Нужно понимать, что отрицательные отзывы люди оставляют намного чаще, чем положительные. Но даже по ним можно сформировать мнение — следует учитывать количество голосов и основное содержание. Если почитать, что пишут люди, то станет понятно, с чем чаще всего возникают проблемы.

У БК различаются коэффициенты. И если на значимых событиях разница небольшая, то не менее популярных она бывает существенной. Чем ниже маржа у букмекера — тем большие коэффициенты он даёт. Этот аспект можно проверить сравнением, либо ознакомившись с рейтингом букмекеров по коэффициентам, такой тоже есть.

Имеют значение представленные виды спорта и ширина росписи по событиям. Если популярные дисциплины есть везде, то по менее распространённым всё обстоит иначе. Перечень может различаться, как и коэффициенты и роспись. Некоторые конторы делают упор на киберспорт, что также важно для ряда игроков.

Многие предпочитают следить за спортивными событиями в режиме LIVE. В этом случае важно количество и качество трансляций по выбранным видам спорта. Значимыми факторами будут скорость приёма и расчёта ставок и их выбор по ходу игры.

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Наличие мобильного приложения и его удобство. Большинство пользователей на сегодня используют именно этот вариант, так как он адаптирован для мобильных устройств и потребляет минимум трафика. Стоит обращать внимание на удобство интерфейса и быстродействие, а также на системные требования. Современные приложения от некоторых букмекеров плохо работают на старых смартфонах.

Бонусы при регистрации. Все БК стараются привлечь новых пользователей бонусами. Чаще всего это фрибет или бонус на депозит, но могут быть и другие варианты. В этом случае обращайте внимание на условия отыгрыша бонуса, чем они проще — тем лучше.

Этих критериев достаточно для начинающих игроков. Более опытные обращают внимание на ширину росписи, виды ставок и множество других аспектов, которые важны именно для них.

Партнёрский материал

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