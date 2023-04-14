На что жалуются костанайцы в департамент по защите прав потребителей?

Розничная торговля, услуги ЖКХ и общественное питание, в этих трех сферах нарушают права костанайских потребителей чаще всего. Жители области стали чаще обращаться за помощью в департамент по защите прав потребителей. С начала года в ведомство уже поступило более 200 жалоб.

Только за первый квартал 2023 года в департамент по защите прав потребителей поступило 258 обращений от жителей области. О самых частых жалобах рассказал на брифинге руководитель ведомства. К примеру, к ним обратился житель региона, который купил товар в крупном магазине бытовой техники. Но, придя домой обнаружил, что товар оказался меньше размером, чем ему был необходим. В магазине сообщили, что обмену и возврату изделие не подлежит.

«Мы в ходе проверки установили, что этот товар не относится к гигиеническим видам. Этот товар подлежит обмену и возврату. по результатам проведенной проверки нарушение прав потребителей устранены, то есть произведен возврат денег полностью. Товар вернули, а нами был наложен административный штраф. Это к сведению и потребителей и продавцов»,- говорит руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей по Костанайской области Мурзахан Ерканов.

Мурзахан Ерканов отмечает, что в законе предусмотрены только шесть видов товаров, которые не подлежат возврату и обмену. В список входят лекарственные средства; метражные товары, то есть ковры или линолеум; нижнее белье; чулочно-носочные изделия; животные и сотовые телефоны. Поэтому, когда вы покупаете что-то из этого перечня, нужно отнестись внимательно к размеру, цвету и так далее. При этом, продавец обязан заранее уведомить покупателей, что заменить и вернуть вышеперечисленную продукцию будет невозможно. С этого года департамент осуществляет государственный контроль и по вопросам регулирования торговой деятельности.

«Если вы идете в супермаркет, ну или любой магазин, когда покупаете товар смотрите на витрину, смотрите цену товара. Присматриваетесь, да, этот товар устраивает за такую цену. Когда приходите на кассу, за этот товар вам выбивают чек на большую сумму, чем указано на витрине. Это является прямым нарушением законодательства»,- говорит руководитель департамента.

Руководитель ведомства рассказал,что с начала года по результатам рассмотрения жалоб от потребителей было возмещено более 2,5 млн тенге. В основном потребители жалуются по таким сферам как розничная торговля, общественное питание и услуги ЖКХ. А так же в последнее время увеличилось число обращений в сфере электронной торговли, когда продается товар через социальные сети.

«Внимательно изучайте аккаунт, спрашивайте данные продавца, ФИО, ИИН, свидетельство о госрегистрации в качестве ИП. Чтобы обезопасить себя от дальнейших недоразумений»,- говорит Мурзахан Ерканов.

Специалисты департамента по защите прав потребителей призвали костанайцев в случае нарушения их законных прав и интересов обращаться номерам: 8-705-320-31-00, 53-60-46.

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