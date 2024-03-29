На данный час. Названо количество спасенных в Костанайской области

По состоянию на 29 марта с начала паводка спасено 575 человека, из них 180 детей, сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

В ДЧС Костанайской области подчёркивают, главная цель спасателей — сохранить жизни людей, поэтому основные силы направлены на эвакуацию населения из зон подтопления талыми водами.

К настоящему часу совместными силами спасателей ДЧС, МИО, воинской частью 52859 МЧС РК Караганды, пограничной службой КНБ РК по Костанайской области, ДП Костанайской области, волонтеров, группировкой ДЧС Кызылординской области, «Казавиаспас» и другими службами в городе Аркалык спасено 357 человек, в Амангельдинском районе – 92 человека, в Джангельдинском районе — 126 человек.

Эвакуация населения проводится по воздушному маршу, с использованием плавательных средств, а также на автотранспорте высокой проходимости ТРЭКОЛ, Шерп. Мероприятия по спасению людей и откачке воды на территории подверженной паводкам продолжается. В г. Аркалыке, Амангельдинском и Джанкельдинском районах объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба. С целью мониторинга и координации сил и средств на территории Костанайской области развернут оперативный штаб. Для оказания помощи пострадавшим от паводков открыта горячая линия по номеру: 8-(714-2)-501-960

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