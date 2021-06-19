На дефицит детских смесей пожаловались казахстанки

Матери младенцев в Казахстане жалуются на нехватку детского питания. Детям на искусственном вскармливании до года его бесплатно должны выдавать поликлиники. Но того, что выделяют врачи, малышам даже на месяц катастрофически не хватает, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал Astana.

Мама двойняшек Зубидям Палтиева уверяет, на обоих малышей ей дают всего 12 упаковок. Этого количества хватает только на десять дней. Чтобы докупить нужный объем, из семейного бюджета приходится тратить до сотни тысяч тенге. А недавно медики стали выдавать Зубидям детского питания еще меньше.

«Ребенок с шести месяцев переходит на смешанное вскармливание. И с 12 упаковок нам сократили смесь до 8 упаковок. Смеси еще больше начало не хватать. Так как, да, ребенок переходит на смешанное вскармливание, но плюс к этому организм растет и потребность в смеси тоже увеличивается», — поделилась Зубидям.

Женщины с этой проблемой обратились к депутатам Мажилиса. И, по словам парламентариев, проблема действительно серьезная. По данным ЮНИСЕФ, на грудном вскармливании в мире находятся лишь четверо из десяти детей. Остальные малыши нуждаются в смесях. И в Казахстане дефицит детского питания повторяется из года в год. Проблема при этом не решается, говорят мажилисмены. Чтобы сдвинуть вопрос с мертвой точки, депутаты написали обращение в правительство.

«Государство вроде бы все делает. А на выходе результат вот такой не совсем благополучный. Одним из вариантов может быть монетизация предоставления детского питания молочного. Во-первых, уже вот этим кормящим мамам каждый месяц таскать эти банки. У них есть выбор, какое питание купить. Для поликлиник это будет тоже разгрузкой непрофильных функций, проведения закупок», — сказал депутат Мажилиса Юрий Жулин.

Журналисты направили запрос в Министерство здравоохранения с просьбой объяснить дефицит детского питания.

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