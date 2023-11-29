На декабрьские праздники запустят дополнительные поезда

Пассажирские перевозки Казахстана для удовлетворения повышенного спроса запускает дополнительные поезда в праздничные дни декабря: День независимости и Новый год.

Дополнительные рейсы будут курсировать по следующим направлениям:

№201/202 Нур-Султан 1 – Шымкент (из столицы — 15, 29 декабря 2023 года и 1 января 2024 года, из Шымкента — 16, 30 декабря 2023 года и 2 января 2024 года);

№203/204 Нур-Султан Нурлы жол – Алматы 2 (из столицы — 15, 28, 29 декабря 2023 года и 1, 2 января 2024 года, из Алматы — 16, 29, 30 декабря 2023 года и 2, 3 января 2024 года).

Составы будут состоять из стандартных купейных и плацкартных вагонов.

Также назначены дополнительные рейсы электропоезда №7510/7509 из Астаны в Павлодар: из столицы состав будет отправляться 15, 29, 30 декабря 2023 года, обратно — 18 декабря 2023 года и 2 января 2024 года.

Кроме того, при наличии технической возможности по направлениям с высоким спросом к пассажирским поездам будут добавляться дополнительные вагоны.

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