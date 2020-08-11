На день без горячей воды останутся жители микрорайона в Костанае

фото vestirama.ru
Как сообщили в пресс-службе КТЭК, по причине переврезки внутренних трубопроводов на 2 котельной без горячего водоснабжения будет весь район КСК 13 августа с 08:00 часов до 20:00 часов.
Тепловая компания приносит извинения за временные неудобства.
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