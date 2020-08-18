На день без горячей воды останутся жители целого микрорайона в Костанае

фото vestirama.ru
Уважаемые жители района КЖБИ!
По причине переврезки внутренних трубопроводов на 3 котельной без горячего водоснабжения будет весь район КЖБИ
20 августа с 08:00 часов до 20:00 часов.
Тепловая компания приносит извинения за временные неудобства
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