На день без питьевой воды останутся жители целого микрорайона в Костанае

ГКП «Костанай-Су» информирует об отключении питьевой воды в Костанае.
13 октября с 09:00 часов до 22:00 часов в связи с переподключением абонентов на сетях водоснабжения микрорайона Аэропорт будет прекращена подача питьевой воды по следующим адресам:
Жилые дома:
мкр. Аэропорт;
Социальные объекты:
ул. Герасимова 4 «Средняя школа №29»,
ул. Герасимова 2 «Костанай» спортивно-развлекательный комплекс;
ул. Уральская, 39 Костанай международный аэропорт.
ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причиненные неудобства.
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