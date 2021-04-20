На дистанционку. Коронавирус выявлен у сотрудников и студента костанайского колледжа

Как сообщили в пресс-службе управления образования Костанайской области, 19 апреля у сотрудников и обучающегося первого курса Костанайского гуманитарного колледжа выявлены положительные результаты ПЦР теста на COVID-19, передает alau.kz

В настоящее время сотрудники и обучающийся находятся на карантине, на домашнем лечении.

«На основании постановления управления санитарно-эпидемиологического контроля города Костаная о проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий № 151 от 20 апреля 2021 года, группа, где обучается заболевший, с 20 апреля 2021 года переведена на дистанционно-образовательные технологии с установлением карантина на 14 дней», — сообщили в пресс-службе управления.

Кроме того, во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции приказом колледжа все обучающиеся первых курсов переведены на режим «дистанционные образовательные технологии».

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