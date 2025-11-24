Отдел образования города сообщил о временном переводе учебных занятий в дистанционный формат с 25 ноября до конца текущей недели. Решение принято на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также увеличения повторных случаев среди учащихся и педагогических работников.
Как уточняют в ведомстве, мера согласована на совместных заседаниях педагогических советов и директоров образовательных организаций и направлена на обеспечение безопасности и сохранение здоровья всех участников учебного процесса.
Всего на дистанционное обучение переведены 37 общеобразовательных школ Костаная. По итогам мониторинга эпидемиологической ситуации в конце недели будет принято дальнейшее решение о формате обучения.
Отдел образования рекомендует родителям и учащимся следить за сообщениями классных руководителей и официальными каналами школ для получения оперативной информации о расписании и организационных вопросах.
Точка зрения - "Нас ждёт очень сложный год" - Рахим Ошакбаев
Жаңалықтар - 21.11.25
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.