Отдел образования города сообщил о временном переводе учебных занятий в дистанционный формат с 25 ноября до конца текущей недели. Решение принято на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также увеличения повторных случаев среди учащихся и педагогических работников.

Как уточняют в ведомстве, мера согласована на совместных заседаниях педагогических советов и директоров образовательных организаций и направлена на обеспечение безопасности и сохранение здоровья всех участников учебного процесса.

Всего на дистанционное обучение переведены 37 общеобразовательных школ Костаная. По итогам мониторинга эпидемиологической ситуации в конце недели будет принято дальнейшее решение о формате обучения.

Отдел образования рекомендует родителям и учащимся следить за сообщениями классных руководителей и официальными каналами школ для получения оперативной информации о расписании и организационных вопросах.