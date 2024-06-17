На два дня ограничат въезды и выезды. ДП Костанайской области предупредил костанайцев

В Костанае на территории Центрального стадиона Департаментом полиции Костанайской области будут проводиться плановые учения.

Учения будут проходить 17-18 июня с 17:00 до 20:00 часов.

В этой связи, временно будет ограничен въезд и выезд с прилегающей территории на пересечении следующих улиц:

ул.Победы-Козыбаева

ул.Козыбаева-Шевченко

ул.Баймагамбетова-Шевченко

ул.Козыбаева-Пролетраская

ул.Баймагамбетова -Пролетарская

пр.Назарбаева –Бородина

Просим отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям, возможным временным неудобствам и доверять лишь официальной информации.

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