На два дня ограничат въезды и выезды. ДП Костанайской области предупредил костанайцев

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В Костанае на территории Центрального стадиона Департаментом полиции Костанайской области будут проводиться плановые учения.
Учения будут проходить 17-18 июня с 17:00 до 20:00 часов.
В этой связи, временно будет ограничен въезд и выезд с прилегающей территории на пересечении следующих улиц:
- ул.Победы-Козыбаева
- ул.Козыбаева-Шевченко
- ул.Баймагамбетова-Шевченко
- ул.Козыбаева-Пролетраская
- ул.Баймагамбетова -Пролетарская
- пр.Назарбаева –Бородина
Просим отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям, возможным временным неудобствам и доверять лишь официальной информации.
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