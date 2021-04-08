На «Egov» открыли запись на вакцинацию

На портале электронного правительства появилась новая услуга — запись на вакцинацию. Она заработала с сегодняшнего дня. Предполагается, что возможность записаться на прививку сделает посещение медицинского кабинета более удобным, передает alau.kz

До конца апреля в Казахстане намерены привить 2 миллиона жителей страны. При том, что сейчас оба компонента вакцины успели получить только 86 тысяч человек, всего же первым компонентом привиты 239 тысяч. Чтобы достичь этих результатов минздраву потребовалось 2 месяца. Но теперь тактика доступности вакцинации меняется. Категории подлежащих прививке от «ковида» обещают расширить, в регионах намерены ввести передвижные прививочные пункты, а для удобства желающих уколоться появляется онлайн-запись.

«Министерство здравоохранения планирует запустить услугу запись на вакцинацию на портале электронного правительства. Для этого гражданину необходимо будет авторизоваться на портале электронного правительства и подать заявку, где необходимо будет указать только медицинскую организацию по региону прописки, после чего заявка поступает на распределение, рассмотрение в медицинскую организацию»,- сообщил на пресс-конференции в столице министр здравоохранения Алексей Цой.

Эта услуга уже стала доступна на портале «Egov». Найти ее довольно просто в категории «здравоохранение». При ее оформлении пользователь увидит название препарата, который будет доступен для вакцинации, а после прохождения процедуры получит ответ в виде СМС-сообщения с подтверждением заявки. Теперь дело остается за объявлением о расширении категорий прививаемых в регионах и желанием самих людей получит вакцину от «ковида».

«Количество вакцинируемых зависит, конечно, от добровольности. Но мы видим сейчас хорошее посещение, явки, потребность. Алматы вы видите, мы анонсировали и очень много граждан захотели прийти. Мы будем агитировать. Вся вакцинация у нас добровольная, поэтому здесь только убеждение – будем рассказывать»,- сказал Алексей Цой.

Между тем, вакцинация не единственный вопрос, связанный с противодействием пандемии. Не мало важная задача состоит в поиске непосредственного лекарства от коронавируса, а также закупе доступных на сегодня средств для лечения болезни. По словам министра, этот вопрос в нашей стране контролируется.

«На сегодня страна обеспечена необходимым объемом лекарственных средств и медицинских изделий, в больницах сформирован месячный запас лекарств для лечения коронавирусной инфекции, на складах «СК-Фармация» и в аптеках – 23-месячный запас. Во всех регионах созданы стабилизационные фонды лекарственных средств на 18 миллиардов тенге»,- прокомментировал министр.

На сегодняшний день лечение от КВИ продолжают получать 29 655 человек по всей стране. При этом в тяжелом состоянии находятся 522 пациента, а к аппаратам ИВЛ подключены 87 человек. Всего же стационары приняли больше 10 тысяч жителей страны.

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