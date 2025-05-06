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На eGov появилась новая услуга

— Сегодня, 14:11
Изображение для новости: На eGov появилась новая услуга

pixabay.com

Бывшие студенты военных учебных заведений могут подать заявку на восстановление онлайн через портал eGov.kz

Бывшие студенты военных учебных заведений могут подать заявку на восстановление в учебном заведении, не выходя из дома. Для этого достаточно подать заявку через портал eGov.kz.

Услуга предоставляется бесплатно и доступна для тех, кто завершил не менее одного семестра своего обучения.

Срок рассмотрения заявки составляет 20 рабочих дней. В случае положительного решения результат будет отправлен в Личный кабинет пользователя в электронном формате. Если восстановление невозможно, студент также получит обоснованный отказ.



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