Бывшие студенты военных учебных заведений могут подать заявку на восстановление онлайн через портал eGov.kz

Бывшие студенты военных учебных заведений могут подать заявку на восстановление в учебном заведении, не выходя из дома. Для этого достаточно подать заявку через портал eGov.kz.

Услуга предоставляется бесплатно и доступна для тех, кто завершил не менее одного семестра своего обучения.

Срок рассмотрения заявки составляет 20 рабочих дней. В случае положительного решения результат будет отправлен в Личный кабинет пользователя в электронном формате. Если восстановление невозможно, студент также получит обоснованный отказ.

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