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На фоне риска засухи в регионах: что прогнозируют для Костанайской области

— Сегодня, 10:01
Изображение для новости: На фоне риска засухи в регионах: что прогнозируют для Костанайской области

pixabay.com


РГП «Казгидромет» опубликовало предварительный прогноз условий увлажнения на июль 2026 года. Согласно данным синоптиков, в ряде регионов страны ожидаются умеренно засушливые условия.

Где ожидается засуха

Умеренно засушливая погода прогнозируется в отдельных районах Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей.

В частности, в Павлодарской области в зону риска могут попасть Актогайский, Иртышский, Железинский, Успенский, Щербактинский и Майский районы. В Карагандинской области засушливые условия ожидаются в Актогайском, Бухар-Жырауском, Осакаровском, Нуринском, Каркаралинском и Шетском районах.

Подобная ситуация прогнозируется также в ряде районов областей Абай, Жетісу, Туркестанской и Кызылординской областей.

Что ожидается в Костанайской области

Для Костанайской области прогноз более благоприятный. По данным Казгидромета, умеренно влажные условия ожидаются в Карабалыкском и Житикаринском районах.

Кроме того, умеренно влажная погода прогнозируется в отдельных районах Актюбинской области, а также в Актобе.

Синоптики отмечают, что прогноз является предварительным и может быть скорректирован по мере поступления новых метеорологических данных.



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