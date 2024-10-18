Ежегодно в осеннее время года в Костанайской области ощущается серьезный дефицит сжиженного газа. По словам специалистов, это происходит из-за ряда сезонных факторов. В октябре этого года в нашем регионе запас этого вида топлива составляет свыше четырех тысяч восьмисот тонн, и еще около четырехсот тонн находятся в пути.
Однако, руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Костанайской области Даурен Аскаров отмечает, что этот объем привозят к нам не за один раз.
«На этот месяц мы сжиженный газ берем от именно ТОО «МунайГаз». Сейчас у них там немного возникли трудности именно по выработке этого сжиженного газа. Они наши газовые организации оповестили», — сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области Даурен Аскаров.
Даурен Аскаров признает, что дефицит газа в регионе все-таки есть. Также он рассказал, что запланированный объем в регион прибудет с отставанием.
На одной из газовых заправок областного центра в микрорайоне «Аэропорт» газ стоит 84 тенге за литр. Наши корреспонденты решили узнать у водителей, как часто они сталкиваются с очередями и отсутствием топлива.
«Очередь и вообще газ нет нигде. Это еще вообще «цветочки», а так бывает по три часа стоишь. Я в прошлый раз стоял ночью заправлялся».
«Неделю не ездил, не мог заправиться. Времени нет стоять в очереди».
«В последнее время часто очереди. Вот этот месяц уже точно и прошлый месяц».
Кстати, цена на автогаз на всех заправках, которые мы успели объехать одинаковая.