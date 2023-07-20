«На глазах у детей»: молодая мама покончила с собой

Молодая мать покончила с собой в Алматы, передает Tengrinews.kz.

Общественная активистка Жибек Аменова сообщила в соцсетях, что в микрорайоне Мамыр в Алматы произошел суицид. Как сообщается, мать троих детей повесилась на глазах у своих детей. По словам автора публикации, соседи сообщали, что погибшая периодически подвергалась бытовому насилию.

В полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства».

«Сотрудниками отдела полиции при УП Ауэзовского района проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств гибели гражданки Б. 1994 года рождения», — сообщили в полиции.

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