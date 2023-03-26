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На глазах у всех покончил с собой чемпион по единоборствам — СМИ

© egov press

В Атырау на глазах у людей совершил самоубийство мужчина, который предположительно находился под воздействием наркотиков, передает Tengrinews.kz со ссылкой AtyrauPress.

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В соцсетях появилось жуткое видео, где на кадрах мужчина в неадекватном состоянии наносит себе несколько ударов ножом. Прибывшие на место сотрудники полиции пытаются остановить его, но становится слишком поздно. Судя по видео, происшествие случилось в магазине.

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что по факту ведется досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства». Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По неофициальным данным, парень был чемпионом по единоборствам, а в момент трагедии находился под действием психотропного лекарственного препарата «Трамадол».

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