На грани банкротства. Штраф в 300 млн тенге незаконно вменили налоговики предпринимателям Костаная

Прокуроры отменили незаконно наложенные штрафы на двух предпринимателей на сумму около 300 млн. тенге.

В прокуратуру города Костанай обратился директор городского ТОО с жалобой на неправомерные действия фискального органа.

«Налоговики вменили юридическому лицу незаконную выписку счет-фактур без фактического оказания услуг по поставке товаров и привлекли к административной ответственности по ст.280 КоАП с наложением штрафных санкций. В ходе проводимого анализа выявлено, что налоговые органы привлекли к административной ответственности по указанной статье за такое же правонарушение еще одного индивидуального предпринимателя. В обоих случаях бизнесмены были привлечены при отсутствии доказательств. Фактически из-за огромных штрафов субъекты бизнеса оказались на грани банкротства», — сообщили в прокуратуру Костаная.

В судебном порядке по протесту прокуратуры отменены незаконные постановления о наложении административных штрафов в отношении ТОО и индивидуального предпринимателя тем самым были защищены их права.

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