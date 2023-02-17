На грани исчезновения и знаменитая Костанайская порода лошадей

Здания конюшни сейчас находятся в критическом состоянии, субсидии от государства они перестали получать еще в 2013 году, поэтому сейчас руководство просит снова обратить на них внимание.

Конный завод в Зеречном когда-то был большой компанией, которая специализируется на разведении племенных лошадей Костанайской породы. Но, сейчас конюшня находится не в лучшем состоянии, а порода и вовсе на грани исчезновения. Даже на заводе, который считается родиной Костанайской породы, сохранилось всего 48 голов лошадей. Когда-то их было 44 тысячи. Чтобы улучшить состояние предприятие, руководство просит государство обратить на них внимание, конезаводу нужны специальные субсидии.

«Вообще, государственный конный завод должен финансироваться государством. К сожалению, в 2013, 2014 годах данное направление было прекращено. Прекращено было финансирование завода, ну и в связи с этим поголовье стало уменьшатся. Прекратилась проводиться селекционно-племенная работа, в связи с тем, что заработная плата стала низкой, местами и отсутствовала»,- говорит председатель правления ТОО «ҚАЗАҚ ТҰЛПАРЫ» Айгуль Амандыкова.

Сейчас здесь трудятся 28 рабочих и один тренер. Раньше тренерской работой занимались семь человек. Айгуль Амандыкова отмечает, что им нужен капитальный ремонт, самой старой конюшне в этом году исполняется 135 лет. И многое пришло в негодность.

«У нас инфраструктура устарела. Требуется закуп поголовья, именно конематок, чтобы мы могли проводить селекцию, отбор, подбор. Потому что костяк 50 маток минимум должно быть, и если их них будет 100% приплод в этом году, выход жеребят, тогда мы сможем выбирать 10 на короткую дистанцию, 10 на другую»,- отмечает Айгуль Амандыкова.

До 2013 года «Казак тулпары» имел свой банк семени в специальном центре от жеребцов представителей Костанайской породы. Сейчас научный комплекс закрыт. Специалисты уволились. Количество чистокровных жеребцов в стране составляет 25, а в Костанае их всего два .

«В данный момент очень критичное состояние в конюшне. Нужно срочно провести ремонт, вот тут мы провели ремонт своими силами, чтобы тут держать лошадей. Остальные конюшни в критичном состоянии. Если сейчас не обратить внимание на Костанайскую породу лошадей, то можем потерять этот вид»,- говорит тренер Игилик Карманов.

На конезаводе отмечают, что помимо ремонта им необходимы и высококвалифицированные кадры, работающие со спортивными лошадями, также жокеи и научные работники для того, чтобы продолжать селекционную работу.

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