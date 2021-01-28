На грани. Владельцы костанайских кафе и ресторанов обратятся в правительство страны

Владельцы костанайских кафе и ресторанов готовят открытое письмо в правительство страны, с просьбой разрешить им работать до 23 часов. Сейчас согласно постановлению главного санврача области, они могут обслуживать посетителей до 20.00, а это, как подчеркивают предприниматели, не дает им эффективно работать, передает alau.kz

Пустым столикам в своем ресторане Наталья Тычина уже не удивляется. Вот уже почти год, как ей приходится думать о том, как остаться на плаву: не потерять деньги, не сокращать своих работников, выплачивать кредиты. Еще в декабре прошло года ресторанам и кафе разрешалось работать до 23 часов. Однако, в январе время работы им ограничили 20.00 часами. Наталья Тычина подчеркивает, люди работают до 18 00 — или же до 19 00, прийти всего на час в их кафе не желают.

«Так как у нас до 20 00 мы не можем полноценно принять гостя, чтобы он спокойно покушал, в обстановке нормальной. Когда гость к нам заходит, мы говорим, что до 20.00, он уже поворачивается и уходит. Этот час можно убрать, в 19 30 мы уже подадим счет, но и на приготовление нужно время от 30-40 минут горячее, мы сидим пустые, гость не придет к нам. Постановления были до 22 и до 23 часов в данное время (20.00-Прим.) — это просто конкретное «стоп» ресторанному бизнесу. Одной рукой нам дают работать, другой неэффективно, нерентабельно и с таким режимом нужно закрыться. Финансово очень сложная, мы просто находимся со всех сторон под прессингом», — говорит директор ресторана Наталья Тычина.

Недавно о своих проблемах они рассказали на встрече с заместителем главного санврача региона, которая прошла в Палате предпринимателей Костанайской области. Но добиться все равно ничего не смогли, поэтому инициативная группа намерена написать письма в головной офис Атамекен, профильные министерства и Правительству страны. В них костанайские бизнесмены в очередной раз будут просить возможности работать, чтобы самим решить свои проблемы.

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