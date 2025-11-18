На границах усилят контроль за перемещением нефтепродуктов





Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание с участием руководителей профильных министерств и правоохранительных органов, посвященное ситуации на рынке нефтепродуктов и влиянию внешних факторов на отрасль.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов доложил, что все отечественные нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме и полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка. Запасы бензина, дизельного и авиационного топлива в стране превышают один миллион тонн, что позволяет покрывать текущий спрос. В первую очередь нефтепродуктами обеспечиваются автозаправочные станции, сельхозпроизводители и казахстанские авиакомпании. По данным Министерства энергетики, дефицита горюче-смазочных материалов в стране нет, а мониторинг производства, отгрузки и запасов ведется на постоянной основе.

На совещании также рассмотрели меры по предотвращению незаконного вывоза топлива за пределы Казахстана. Сейчас действует запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом, а также легких дистиллятов железнодорожным транспортом. Кроме того, введено ограничение на пересечение государственной границы автотранспортом не более одного раза в сутки.

Свои доклады представили министр внутренних дел Ержан Саденов, заместитель председателя КНБ — директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов и заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов.

Олжас Бектенов подчеркнул, что стабильность внутреннего рынка нефтепродуктов имеет стратегическое значение для страны. По итогам совещания он поручил усилить контроль на границе для недопущения дефицита топлива и незаконного вывоза ГСМ. Пограничной службе КНБ совместно с Министерством финансов и Агентством по финансовому мониторингу поручено активизировать работу по выявлению и пресечению схем нелегального перемещения нефтепродуктов. Министерству энергетики поручено продолжить постоянный мониторинг производства, запасов и потребления топлива и при необходимости оперативно предлагать дополнительные меры.

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