На границе с Костанайской областью пресечено 35 фактов контрабанды наркотиков

Карабалыкские полицейские совместно с пограничной службой предотвратили попытку провоза наркотиков через государственную границу.

С начала года в полиции Карабалыкского района зарегистрировано 35 таких фактов. Об этом рассказал начальник отдела полиции полковник Нуржан Ахметов.

«Только в октябре стражи порядка выявили 4 факта попытки контрабанды наркотических средств. Подозреваемые пытались провезти через границу наркотики различными способами. Кто-то прятал их в носки, в папиросы, в бутылки и посуду для пищи, — говорит полковник полиции.

К примеру, 1 октября на посту «Кайрак» полицейские совместно с пограничной службой при досмотре салона фуры обнаружили марихуану весом более 34 граммов. 25-летний житель республики Беларусь пытался провезти наркотики в Казахстан.

19 октября также на посту «Кайрак» задержали 35-летнего водителя, жителя города Тобыл. В грузовой автомашине «FORD», в двери обнаружена стеклянная бутылка, в которой находились два свертка с веществом растительного происхождения.

В апреле этого года сотрудники полиции изъяли у жителя города Нур-Султана в кабине грузового автомобиля «DAF» почти 6 граммов гашиша, что является крупным размером. Житель столицы направлялся в Россию. Уголовное дело по данному факту было расследовано и направлено в суд по статье 296 ч.2 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств». Судом 41-летний астанчанин приговорен к лишению свободы.

Кроме того, стражи порядка раскрыли преступление — сбыт наркотиков. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили 26-летнего местного жителя, у которого изъяли гашиш весом 7 граммов и марихуаны в свертках. В настоящее время дело направлено в суд.

За 9 месяцев 2021 года карабалыкские полицейские из незаконного оборота изъяли свыше 82 граммов наркотических средств, из них марихуаны более 60 граммов и гашиша свыше 20 граммов.

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