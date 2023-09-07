На границу с Китаем отправили костанайских призывников

900 призывников планируется отправить из Костанайской области для прохождения срочной воинской службы за время осеннего призыва.

Диас Саттабаев проходит финальный медосмотр в областном пункте сбора призывников. Служить парень будет в пограничных войсках. Решение пойти в армию было осознанным. В семье Диаса это считают традицией и долгом каждого мужчины, поэтому об этом он мечтал с детства.

«Год быстро пролетит, раньше было сложнее. Не знаю почему боятся служить в армии, хочу сам отслужить», — говорит призывник Лиас Саттабаев.

Алим Азизбеков с Диасом солидарен. Парень окончил горно-технический колледж в Рудном, однако по профессии работать не хочет. Его главная мечта — стать военным.

«Дальше думаю карьеру продолжить в армейском направлении — по контракту работать, либо в КНБ. Долг перед Родиной — это важнее всего», -отметил призывник Алим Азизбеков.

В Департаменте обороны отмечают, в последние годы желающих служить стало больше. Ребята приходят целенаправленно, так как хотят построить свою дальнейшую карьеру в военном направлении.

«До начала призыва мы беседуем с самим призывником, какое желание — служить-не служить. Родители что думают. Какие-то проблемные вопросы может есть. Поэтому мы предварительно беседуем с ними и отбираем команду», — сказал начальник отдела по делам обороны Мендыкаринского района Кайсар Спабеков.

Осенний призыв стартовал первого сентября и продлится до 31 декабря. Первая партия призывников уже сегодня будет направлена к месту прохождения службы в пограничные войска Комитета Национальной безопасности в Восточно-Казахстанскую область, село Курчум.

«Сейчас первый месяц они будут курс молодого бойца проходить, карантин. После этого заступят на охрану границы для дальнейшего прохождения срочной воинской службы. С Костанайской области планируется отправить до конца призыва около 900 призывников. Наряд с Генерального штаба Вооруженных сил получен и готовы выполнить наряд на 100 процентов», — сообщил начальник департамента по делам обороны Костанайской области Акжолтай Уалиахметов.

Желание служить в армии не всегда совпадает с возможностями призывника. То есть состояние здоровья может внести свои коррективы. К примеру на страже границы могут стоять только абсолютно здоровые ребята, тех же, кто имеет проблемы со зрением, сколиоз или плоскостопие, только после одобрения медкомиссии, могут зачислить в Нацгвардию или в вооруженные силы республики.

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