Основатель Astana Motors Нурлан Смагулов 15 сентября сообщил, что мультибрендовый завод Astana Motors Manufacturing Kazakhstan (AMMKZ) начал производство автомобилей. В этой связи официальный дистрибьютор HAVAL в Казахстане объявляет о снижении цен на производимые на заводе автомобили бренда.

Снижение цен коснулось всех комплектаций модельной линейки HAVAL, в которую вошли бестселлеры M6 и Jolion, а также популярные кроссоверы H5, H6, H9.

Теперь стартовые цены на эти модели выглядят так:

Jolion – было от 10 390 000 ₸, стало от 9 690 000 ₸

M6 – было от 9 490 000 ₸, стало от 8 890 000 ₸

H6 – было от 12 890 000 ₸, стало от 12 390 000 ₸

H5 – было от 18 090 000 ₸, стало от 16 590 000 ₸

H9 – было от 23 890 000 ₸, стало от 22 890 000 ₸

На все модели распространяется гарантия 5 лет или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее).

Новые прайс-листы уже доступны на сайте и в социальных сетях HAVAL.

Также во всех официальных дилерских центрах HAVAL предлагает клиентам комфортные условия покупки по программам кредитования совместно с Halyk Bank и ForteBank.

Минимальные ежемесячные платежи:

Jolion – от 79 262 ₸/мес

M6 – от 72 719 ₸/мес

H6 – от 113 651 ₸/мес

H5 – от 135 703 ₸/мес

H9 – от 187 236 ₸/мес

Узнать подробнее о новых ценах, условиях приобретения, записаться на тест-драйв можно по телефону контакт-центра 7007 или в официальных дилерских центрах HAVAL в Казахстане.

Отметим, что HAVAL – это независимый бренд концерна Great Wall Motor, который специализируется на производстве высокотехнологичных кроссоверов и внедорожников. Официально бренд HAVAL представлен в Казахстане с апреля 2021 года. Дистрибьютором является компания Haval Motor Kazakhstan в составе Astana Motors. В настоящее время сеть охватывает 27 дилерских центров в 20 городах Казахстана, включая столицу Астану, мегаполисы Алматы, Шымкент и региональные центры.

Производство автомобилей HAVAL на заводе Astana Motors Manufacturing Kazakhstan стартовало в 2025 году. Производственная мощность завода – 120 тыс. автомобилей в год. Площадь производства – 211 тыс. кв. м, земельного участка – 309 тыс. кв. м. Количество рабочих мест при выходе предприятия на полную мощность – 3600. На сегодня трудоустроено 1700 человек.

На предприятии действуют роботизированные и автоматизированные цеха сварки, окраски и сборки, склады компонентов, автоматический склад распределения кузовов, весовая, тестовый полигон, склады лакокрасочных материалов и готовой продукции, инженерные сети, административно-бытовой корпус и другие.

Всего на мультибрендовом заводе задействовано 54 робота. Цех сварки оснащен 17 японскими роботами марки Fanuc. В цехе окраски работают 34 промышленных робота и атомайзера марки ABB (Швеция-Швейцария). На линии катафореза 20 ванн. В цехе сборки функционируют три робота Fanuc, выполняющие задачи по нанесению клея на элементы остекления автомобиля.

Ключевой поставщик оборудования – Automotive Engineering Corporation (КНР). Также на заводе установлено оборудование глобальных брендов ABB (Швеция-Швейцария), BOSH (Германия), Fanuc (Япония), Obara (Южная Корея), Schneider (Франция), Siemens (Германия), и другие.

Старт строительству мультибрендового завода дал глава государства Касым-Жомарт Токаев рамках рабочей поездки в Алматы в ноябре 2022 года. Технико-лицензионные соглашения (TLA) с Great Wall Motor были подписаны в мае 2023 года в рамках визита президента в Китай, в ходе круглого стола с представителями деловых кругов КНР в Сиане.

Объём инвестиций в проект превысил 202 млрд тенге. Из них 37% профинансированы за счёт собственных средств Astana Motors, а 63% — за счёт заемных возвратных средств, привлечённых через кредитные инструменты Банка БРК и ФРП по ставке 9% годовых сроком на 15 лет. Проект реализован при поддержке Министерства промышленности и строительства РК, Министерства иностранных дел РК и акимата города Алматы.

