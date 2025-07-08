Ситуация с доступностью жилищных займов существенно не изменится. Об этом LS рассказал главный аналитик АФК Рамазан Досов, оценивая требование о минимальном взносе по ипотеке.

Ранее глава АРРФР Мадина Абылкасымова заявила, что в Казахстане могут установить минимальный первоначальный взнос в размере от 10% до 20% по ипотекам, которые выдаются на рыночных условиях.

Собеседник LS пояснил, что такое требование уже имеется в продуктах БВУ. По его мнению, данная мера скорее направлена на унификацию условий и снижение рисков, чем на сдерживание спроса в рыночном сегменте.

«На рынке и так осталось немного программ с низким первоначальным взносом, поэтому введение минимального порога в 20% вряд ли существенно изменит ситуацию», – считает Р. Досов.

Таким образом, отметил он, в сегменте рыночной ипотеки доступность жилищных займов вряд ли сильно сократится.

Говоря о последствиях, представитель АФК подчеркнул, что повышение минимального первоначального взноса может способствовать большей устойчивости ипотечного рынка.

«Когда заемщики вносят значительную сумму собственных средств, они более ответственно подходят к покупке жилья, снижается риск дефолтов и просрочек, а кредиторы получают дополнительную гарантию возврата средств. Это также формирует у населения культуру финансового планирования и накопления, что в долгосрочной перспективе как укрепляет поведение будущих заемщиков, так и обеспечивает стабильность предложения ипотечных продуктов», – резюмировал Р. Досов.

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