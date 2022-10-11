На экстренный номер 112 с начала года поступило пять миллионов звонков

В Казахстане номер 112 является единым номером вызова служб экстренного реагирования: противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба МЧС РК.

По данным Центра управления в кризисных ситуациях МЧС РК, на экстренный вызов 112 поступило 4 901 489 звонков. Из них 461 701 звонков по линии МЧС, требующие незамедлительного реагирования: пожары, паводки,заносы,звонки от людей, попавших в экстренную ситуацию. В каждом случае звонившим была оказана помощь, а информация передана для реагирования в компетентные службы.

Кроме того, непосредственно на пульт «101» — телефон пожарной службы поступило 412 329 звонков по природным, техногенным и бытовым пожарам и загораниям. Необходимо отметить, что при своевременном сообщении на пульт диспетчера о загорании, шансы не допускать развития пожара и предотвратить распространение повышается в разы. Особенно актуальным данный вопрос становится в преддверии отопительного периода, когда по статистике увеличивается количество бытовых пожаров.

Отметим, что для объективности и совершенствования процесса приема и обработки сообщений, поступающих от населения, телефоны экстренных служб (112, 101) оборудованы программой определения номера и системой записи речи.

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