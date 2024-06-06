На эту схему мошенников попадаются сотни казахстанцев

По данным экспертов по безопасности, схема мошенничества, по которой преступники «продают» дешевые товары или услуги, по-прежнему остается одной из самых популярных. Рассказываем, как распознать обман и сэкономить, не попавшись на удочку киберворов, сообщает stopfake.kz

Схема, о которой идет речь, очень простая, но тем не менее эффективная. На нее регулярно «клюют» сотни казахстанцев.

В чем она заключается?

Мошенники выставляют на продажу товар или услуги по очень низкой цене. Они могут «продавать» как б/у товары на специализированных площадках, так и позиционировать себя как Instagram-магазин с актуальными товарами. Также в схеме могут фигурировать различные курсы, тренинги или иные пользующиеся высоким спросом услуги.

Если цена слишком низкая, все ведь поймут, что это обман, разве нет?

Не всегда. Как правило, мошенники говорят потенциальным клиентам что-то вроде «мы прямые поставщики», «идет ликвидация склада» и так далее. То есть всячески убеждают в том, что для столь низкой цены есть причины, и заключаются они не в низком качестве товара. Если речь о курсах или иных услугах, то злоумышленники могут говорить о распродаже, последнем дне суперакции или чем-то подобном.

Я ведь могу попросить фото и видео товара, чтобы быть уверенным в продавце?

Это не всегда гарантирует безопасность. Фото и видео мошенники могут найти в Сети или даже попросить их у настоящих продавцов аналогичного товара, притворившись покупателями.

Как мошенники все-таки получают деньги?

Когда клиент уже поверил обманщикам и готов совершить покупку, они просят оплатить товар авансом. Обычно они говорят, что товар остался в единственном экземпляре и на него большой спрос. Поэтому, чтобы «забронировать» его, нужно внести оплату. Если клиент не соглашается платить полную стоимость, то мошенники не сдаются и просят внести хотя бы часть в качестве предоплаты.

Но ведь из распечатки по карте будет видно, что я перевел деньги. Значит, я смогу их вернуть?

Не всегда. Как пояснил специалист по финансовой безопасности Дамир Нуритдинов, перевод с карты на карту – это не гарант оказания каких-либо услуг или продажи товаров, он считается безвозмездным. В гражданском кодексе РК есть статья о незаконном обогащении. Она касается ситуаций, когда, к примеру, вы по ошибке перевели кому-то деньги. Однако чтобы ее применить, нужно доказать факт ошибки в суде.

А если я попрошу выставить мне официальный счет на оплату – это безопасно?

Нет. Мошенники могут брать в аренду чужие кабинеты ИП и иметь доступ к их аккаунтам в банковских приложениях. О том, как работает эта схема, мы писали ранее.

Как тогда гарантировать безопасность при покупках?

Если вы покупаете товар с рук, то лучше всего встретиться с продавцом лично и оценить качество (и факт наличия!) товара своими глазами. Если вы приобретаете новый товар, то безопаснее всего подыскать подходящую вещь в официальных магазинах или на крупных проверенных маркетплейсах, где как покупатели, так и продавцы защищены от мошенников.

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