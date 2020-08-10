На юге Костанайской области уже началась уборочная кампания

Из-за жары и небольших осадков в Костанайской области уже созрел хлеб на полях. В итоге сейчас намного раньше обычных сроков в южных районах началась уборочная кампания. Теперь чиновники от сельского хозяйства обеспокоены, насколько готовы аграрии к такому повороту событий. И чтобы не потерять урожай, рекомендуют хозяйствам работать в две смены, сообщает alau.kz

Этой весной костанайские сельхозтоваропроизводители засеяли больше 4 млн гектаров и приготовились ждать хорошей погоды для созревания хлебов. Но ожидания не оправдались. В июне в регионе выпало в среднем 16,5 мм осадков, это 50% от среднемноголетних, а в соседней, Северо-Казахстанской области за это время выпало 97%. Осадки были кратковременные, в некоторых районах их и вовсе выпало 2-6 мм за месяц. Например, в Житикаринском, Денисовском и Жангельдинском районах. Затем началась жара.

«Температурные условия в период роста и развития культур были высокими. Практически в течение всего июня-июля начале августа дневные температуры воздуха составляли от 30 до 40 градусов. Температура почвы достигала 50-60 градусов. Выпавшие в мае, конце июня и после 20-х чисел июля осадки благоприятно повлияли на получение хороших дружных всходов, но дальнейший рост и развитие сельскохозяйственных культур проходило в очень жестких температурных режимах и остром атмосферном и почвенном дефиците влаги»,- говорит руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Жансултан Таукенов.

В итоге к началу августа состояние зерновых в Костанайской области оценивалось как хорошее — примерно 38 процентов, почти 50% удовлетворительное, 12,2% -неудовлетворительное. По данным управления сельского хозяйства и земельных отношений, жара ускорила рост и развитие растений, поэтому уборочные работы начались намного раньше обычных сроков.

«Основной причиной раннего созревание стали и несоблюдение сроков сева. На 10 мая уже было посеяно 10 процентов зерновых. Обычное после этой даты сеяться. Осадки выпали в июне в результате первые сроки сдвинулись. Зерно щуплое и неполное то, что мы сегодня имеем»,- сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Сейчас чиновники обеспокоены и рекомендуют аграриям при необходимости организовывать двухсменную работу на полях, чтобы не потерять урожай. Также из-за возможного роста количества людей на уборке может вырасти, руководителей предприятий просят соблюдать все рекомендации санитарных врачей и не забывать обеспечивать их защитными средствами.

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