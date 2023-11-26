На качество дорог за 400 миллионов пожаловались жители Костанайской области

На затянувшийся ремонт дорог жалуются жители посёлка Родина в Костанайской области, сообщает «Хабар 24».

Из бюджета на эти цели было направлено больше 400 млн тенге. По мнению сельчан, асфальт на дороги уложили на скорую руку. Из-за этого хромает качество. По договору заасфальтировать улицы в посёлке Родина подрядчик обещал в середине лета. Но по факту объект до сих пор не сдан. Комиссия выявила многочисленные нарушения в работе. Дети и взрослые вынуждены ходить по проезжей части. По обочинам дороги – непроходимая грязь. Она осталась после замены водопровода, который в населённом пункте обновили два года назад. Жители просят сделать хотя бы насыпь из щебня.

Сактаган Хажин, житель п. Родина: — Когда здесь проходят грузовые машины, они задевают край дороги, и он уже начинает разрушаться. В трещины вода попадает и покрытие не выдерживает. Хорошее дело для людей сделали, но если так и дальше пойдёт, дороги надолго не хватит.

Обустройства тротуаров в проекте не было. Только средний ремонт на 17 улицах посёлка. Бюджету это обошлось в 406 млн тенге. Подрядчик в график не уложился. На него подали в суд, чтобы признать недобросовестным. Претензии и у технического надзора.

Елена Реджепова, и.о. акима Родинского сельского округа: — Нарушения были по укладке асфальта, асфальтовой смеси. Где-то был неправильный слой уложен, не столько, сколько нужно сантиметров в основании асфальта. Качество асфальта оставляло желать лучшего. Возле дорог они должны основание щебня уложить правильно, чтобы съезд машины был. Это только окончание.

Когда подрядчик устранит недочёты – неизвестно. Принять улицы в эксплуатацию смогут, если очередная проверка не выявит дефектов.

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