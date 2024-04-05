Приказы утверждены. На какие комуслуги ожидается повышение тарифов в Костанайской области?

В Костанайской области ожидается повышение тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщил руководитель отдела ДКРЕМ Костанайской области Ильяс Елемисов.

«Сейчас с 1 апреля, согласован рост, утверждены приказы уже для таких предприятий как «Костанай-су», «Лисаковскгоркомунэнерго», «Житикаракомунэнерго». Также на рассмотрении находится заявки по утверждению тарифов для Аркалыкской ТЭК. Также планируется выход заявки от костанайского филиала «КазТрансГазАймак» на транспортировку газа», — сказал руководитель отдела ДКРЕМ Костанайской области Ильяс Елемисов.

Также в ведомство обратилась и костанайская теплокомпания, которая тоже просит увеличить тариф на 30%. Обосновывая это тем, что необходимо повысить зарплату сотрудников со 190 тысяч тенге до 250 тысяч тенге. Пока заявка находится на расмотрении.

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