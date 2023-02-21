На какие соцвыплаты могут претендовать казахстанцы, уплачивающие ЕСП

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Плательщики единого совокупного платежа (ЕСП) могут претендовать на социальные выплаты, но не во всех случаях.
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Казахстанцы, которые не работают официально, но получают небольшой доход от подсобного хозяйства, собственного ремесла или имеют другие подработки, чтобы получать социальные выплаты, могут платить единый совокупный платеж, передает nur.kz
В ЕСП входят взносы и отчисления в Государственный фонд социального страхования (ГФСС), Фонд медицинского страхования (ФМС), Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), а также подоходный налог.
Таким образом, самозанятый казахстанец является налогоплательщиком, набирает стаж в пенсионной системе, а также имеет право на полный объем медицинской помощи и социальные выплаты.
На какие выплаты могут претендовать плательщики ЕСП
Согласно закону РК «Обязательном социальном страховании», плательщик единого совокупного платежа может претендовать на социальные выплаты в следующих случаях:
- утрата трудоспособности; потеря кормильца;
- беременность, роды, усыновление или удочерение новорожденного ребенка;
- уход за ребенком по достижении им возраста полутора лет.
Остается только социальная выплата на случай потери работы – на нее самозанятый казахстанец по закону претендовать не может.
В остальных случаях доходом не имеющего официальную работу плательщика ЕСП будет считаться минимальный размер заработной платы (МЗП), установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.
Отметим, что единый совокупный платеж часто производят неработающие беременные женщины, чтобы получить декретные выплаты. На их примере и рассмотрим расчеты. Беременная женщина с деньгами.
Сколько плательщица ЕСП получит до родов
Еще до родов плательщица ЕСП, как и официально трудоустроенные декретницы, может оформить единовременную социальную выплату на случай потери дохода в связи с беременностью и родами.
Она равна среднемесячному размеру дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, умноженному на коэффициент количества дней нетрудоспособности.
Для оформления выплаты нужен лист временной нетрудоспособности, выданный в поликлинике. Срок нетрудоспособности обычно составляет 126 дней или 4,2 месяца. Таким образом, 4,2 – это и есть коэффициент количества дней нетрудоспособности.
Теперь нужно определить среднемесячный доход за последний год, с которого были уплачены социальные отчисления. Как мы уже отметили, для плательщиц ЕСП учитывается одна минимальная зарплата.
Например, если самозанятая казахстанка платила ЕСП все последние 12 месяцев, то есть с февраля 2022 года по январь 2023 года, то ее среднемесячный доход составит 60 834 тенге, так как в прошлом году МЗП была равна 60 тысяч тенге, а в этом – 70 тысяч тенге.
А выплата на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, согласно больничному листу, выданному в феврале 2023 года на 4,2 месяца, составит 255 500 тенге.
Если ЕСП беременная казахстанка оплачивала не весь прошедший год, то сумму минимальных заработных плат за уплаченные в этот период месяцы нужно поделить на 12.
Например, женщина уплатила ЕСП только за 7 месяцев – с июля 2022 года по январь 2023. Среднемесячный доход за последние 12 месяцев составит 35 834 тенге, а социальная выплата – 150 500 тенге. Из нее также будет удержан пенсионный взнос.
На основе этих же доходов будет рассчитываться социальная выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком. При этом она не может быть меньше государственного пособия.
Напомним, что оплатить ЕСП казахстанцы могут в банковском приложении. За прошедшие месяцы это сделать нельзя, а за предстоящие до конца календарного года – можно.