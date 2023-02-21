На какие соцвыплаты могут претендовать казахстанцы, уплачивающие ЕСП

Плательщики единого совокупного платежа (ЕСП) могут претендовать на социальные выплаты, но не во всех случаях.

Казахстанцы, которые не работают официально, но получают небольшой доход от подсобного хозяйства, собственного ремесла или имеют другие подработки, чтобы получать социальные выплаты, могут платить единый совокупный платеж, передает nur.kz

В ЕСП входят взносы и отчисления в Государственный фонд социального страхования (ГФСС), Фонд медицинского страхования (ФМС), Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), а также подоходный налог.

Таким образом, самозанятый казахстанец является налогоплательщиком, набирает стаж в пенсионной системе, а также имеет право на полный объем медицинской помощи и социальные выплаты.

На какие выплаты могут претендовать плательщики ЕСП

Согласно закону РК «Обязательном социальном страховании», плательщик единого совокупного платежа может претендовать на социальные выплаты в следующих случаях:

утрата трудоспособности; потеря кормильца;

беременность, роды, усыновление или удочерение новорожденного ребенка;

уход за ребенком по достижении им возраста полутора лет.

Остается только социальная выплата на случай потери работы – на нее самозанятый казахстанец по закону претендовать не может.

В остальных случаях доходом не имеющего официальную работу плательщика ЕСП будет считаться минимальный размер заработной платы (МЗП), установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Отметим, что единый совокупный платеж часто производят неработающие беременные женщины, чтобы получить декретные выплаты. На их примере и рассмотрим расчеты. Беременная женщина с деньгами.

Сколько плательщица ЕСП получит до родов

Еще до родов плательщица ЕСП, как и официально трудоустроенные декретницы, может оформить единовременную социальную выплату на случай потери дохода в связи с беременностью и родами.

Она равна среднемесячному размеру дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, умноженному на коэффициент количества дней нетрудоспособности.

Для оформления выплаты нужен лист временной нетрудоспособности, выданный в поликлинике. Срок нетрудоспособности обычно составляет 126 дней или 4,2 месяца. Таким образом, 4,2 – это и есть коэффициент количества дней нетрудоспособности.

Теперь нужно определить среднемесячный доход за последний год, с которого были уплачены социальные отчисления. Как мы уже отметили, для плательщиц ЕСП учитывается одна минимальная зарплата.

Например, если самозанятая казахстанка платила ЕСП все последние 12 месяцев, то есть с февраля 2022 года по январь 2023 года, то ее среднемесячный доход составит 60 834 тенге, так как в прошлом году МЗП была равна 60 тысяч тенге, а в этом – 70 тысяч тенге.

А выплата на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, согласно больничному листу, выданному в феврале 2023 года на 4,2 месяца, составит 255 500 тенге.

Если ЕСП беременная казахстанка оплачивала не весь прошедший год, то сумму минимальных заработных плат за уплаченные в этот период месяцы нужно поделить на 12.

Например, женщина уплатила ЕСП только за 7 месяцев – с июля 2022 года по январь 2023. Среднемесячный доход за последние 12 месяцев составит 35 834 тенге, а социальная выплата – 150 500 тенге. Из нее также будет удержан пенсионный взнос.

На основе этих же доходов будет рассчитываться социальная выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком. При этом она не может быть меньше государственного пособия.

Напомним, что оплатить ЕСП казахстанцы могут в банковском приложении. За прошедшие месяцы это сделать нельзя, а за предстоящие до конца календарного года – можно.

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