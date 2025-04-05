Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что Пассажирская таможенная декларация – это документ, заполняемый физическими лицами при перемещении товаров для личного пользования через границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Существуют следующие способы сдачи декларации:

— Портал электронного правительства eGov.kz;

— Мобильное приложение e-Salyq Azamat.

Пассажирскую таможенную декларацию подают физические лица. Услуга оказывается бесплатно. Срок оказания услуги — в течение 4 часов рабочего времени с момента регистрации пассажирской таможенной декларации.

К товарам, на которые необходима пассажирская таможенная декларация, относятся:

— деньги на сумму, эквивалентную 10 000 долларов США (курс учитывается на дату пересечения границы);

— личные автотранспортные средства;

— драгоценные материалы;

— культурные ценности;

— животные и растения;

— оружие и наркотические вещества.

При ввозе на территорию ЕАЭС обязательному декларированию также подлежат товары, количество и стоимость которых превышает норму беспошлинного ввоза.

За недекларирование товаров для физических лиц установлена административная, а также уголовная ответственность.

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