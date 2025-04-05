Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что Пассажирская таможенная декларация – это документ, заполняемый физическими лицами при перемещении товаров для личного пользования через границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Существуют следующие способы сдачи декларации:
— Портал электронного правительства eGov.kz;
— Мобильное приложение e-Salyq Azamat.
Пассажирскую таможенную декларацию подают физические лица. Услуга оказывается бесплатно. Срок оказания услуги — в течение 4 часов рабочего времени с момента регистрации пассажирской таможенной декларации.
К товарам, на которые необходима пассажирская таможенная декларация, относятся:
— деньги на сумму, эквивалентную 10 000 долларов США (курс учитывается на дату пересечения границы);
— личные автотранспортные средства;
— драгоценные материалы;
— культурные ценности;
— животные и растения;
— оружие и наркотические вещества.
При ввозе на территорию ЕАЭС обязательному декларированию также подлежат товары, количество и стоимость которых превышает норму беспошлинного ввоза.
За недекларирование товаров для физических лиц установлена административная, а также уголовная ответственность.
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