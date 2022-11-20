На какие жертвы придётся пойти казахстанцу, чтобы избавиться от кредитного бремени

В Казахстане планируют принять закон «О восстановлении платёжеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан», который позволит физическим лицам, оказавшимся в сложной ситуации, объявить о банкротстве и не выплачивать кредиты. Однако не всё так просто: статус банкрота будет налагать серьёзные ограничения.

Пока трудно сказать, в каком виде будет принят законопроект. Ориентироваться можем лишь на тот вариант, что опубликован на портале «Открытые НПА». О нём и рассказывает, informburo.kz

Давайте разберёмся, чем придётся пожертвовать казахстанцам ради избавления от кредитного бремени.

№1. Кто и как сможет подать заявление на внесудебное банкротство Сначала должник подаёт заявление о применении процедуры внесудебного банкротства в профессиональную организацию администраторов. Сделать это он может через интернет-ресурс уполномоченного органа или налоговое мобильное приложение. Основания для подачи заявления: задолженность составляет не более 100 МРП и должник не исполнял свои обязательства перед кредиторами в течение 12 месяцев со дня наступления срока их оплаты;

и должник не исполнял свои обязательства перед кредиторами со дня наступления срока их оплаты; задолженность составляет от 100 МРП до 1600 МРП , и должник не выполнял обязательства в течение шести месяцев ;

, и должник не выполнял обязательства ; у должника есть обязательства по договорам банковского займа или о предоставлении микрокредита, которые он не исполнял в течение пяти лет ;

; в течение семи лет до подачи заявления в отношении должника не применялись процедуры восстановления платёжеспособности, внесудебного и судебного банкротства. Если у казахстанца есть задолженность свыше 1600 МРП, тогда он подаёт заявление на другую процедуру – восстановления платёжеспособности или судебного банкротства.

№2. Как проходит процедура внесудебного банкротства Профессиональная организация администраторов назначает казахстанцу финансового управляющего. Им может быть бухгалтер, аудитор или юридический консультант, который подал заявление о начале своей деятельности в уполномоченный орган. Финансовый управляющий проверяет наличие обстоятельств, необходимых для подачи заявления. При их отсутствии он возвращает должнику заявление с указанием причины, при соответствии – размещает на интернет-ресурсе сведения о должнике. Срок проведения процедуры внесудебного банкротства – шесть месяцев со дня размещения на интернет-ресурсе сведения о должнике. Со дня подачи заявления: считаются истёкшими сроки долговых обязательств должника;

запрещается требовать от должника исполнения обязательств кредиторами;

прекращается начисление неустойки (пени, штрафов) и вознаграждения по всем видам задолженности;

должнику запрещается совершать сделки по получению займов, выдачи гарантий и поручительств, кроме займов, размер которых не превышает величину прожиточного минимума;

по получению займов, выдачи гарантий и поручительств, кроме займов, размер которых не превышает величину прожиточного минимума; должник даёт согласие на получение кредиторами информации о его имуществе от государственных органов и иных органов и организаций;

ему запрещается выезд за пределы страны, за исключением случаев необходимости проведения лечения, сопровождения близкого родственника на лечение и проведения погребения близкого родственника. Первые три подпункта не применяются к требованиям об алиментах и о возмещении вреда, причинённого жизни или здоровью.

№3. Внесудебное банкротство. Как должника объявляют банкротом Процедура внесудебного банкротства прекращается, если в течение шести месяцев: В собственность должника поступило имущество, позволяющее ему полностью или в значительной части исполнить свои обязательства перед кредиторами. Он сокрыл сведения о своём имуществе и имущественных обязательствах. Наступила его смерть или он признан безвестно отсутствующим. При этом прекращение процедуры внесудебного банкротства не влечёт прекращение обязательств должника перед кредиторами. Если по истечении шести месяцев ничего из вышеперечисленного не произошло, финансовый управляющий подаёт заявление о завершении внесудебной процедуры банкротства и признании должника банкротом. В таком случае все обязательства должника прекращаются, кроме уплаты алиментов и возмещения вреда, причинённого жизни или здоровью.

№4. Внесудебное банкротство. Что запрещается банкроту Физическому лицу, признанному банкротом, запрещается: в течение пяти лет совершать сделки по получению займов, выдаче гарантий и поручительств;

в течение трёх лет выезжать из страны.

№5. Что делать, если у вас задолженность свыше 1600 МРП Если же у казахстанца есть задолженность свыше 1600 МРП, тогда он заключает договор с финансовым управляющим и подаёт в суд заявление о применении процедуры восстановления платёжеспособности или судебного банкротства. Суд в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов возбуждает дело. После того как дело было заведено, для должника наступают те же самые последствия, что и при процедуре внесудебного банкротства. И к ним прибавляются следующие: не допускаются взыскание денег с банковских счетов должника в счёт удовлетворения требований кредиторов, а также обращение взыскания на имущество должника;

должнику запрещается совершать сделки по отчуждению имущества или принятию на себя новых обязательств;

приостанавливается исполнение ранее принятых решений судов, госорганов и иных органов в отношении имущества должника.

№6. Восстановление платёжеспособности или судебное банкротство. Что происходит после возбуждения дела После возбуждения дела финансовый управляющий должен провести инвентаризацию имущества должника и его оценку. Этот отчёт он направляет должнику и кредитору, которые могут обжаловать документ. Кредитор в это время заявляет свои требования к должнику через финансового управляющего. Тот должен признать их обоснованными и направить в уполномоченный орган для размещения на интернет-ресурсе. Также в течение 30 дней финансовый управляющий, изучив данные о финансовом положении должника, представляет в суд заключение. В нём он предлагает либо применить процедуру восстановления платёжеспособности (у должника есть регулярный доход и имущество, достаточное для восстановления платёжеспособности), либо судебного банкротства (имущества и дохода нет).

№7. Восстановление платёжеспособности При процедуре восстановления платёжеспособности финансовый управляющий и должник составляют план восстановления платёжеспособности. Он не должен превышать пять лет. Если у должника есть задолженность на более длительный срок, он продолжает выполнять обязательства после завершения процедуры. План может включать следующие меры: продажа части имущества;

сдача имущества в аренду;

взыскание дебиторской задолженности;

обмен жилья (автотранспорта) на жильё (автотранспорт) меньшей стоимости;

продажа жилья (автотранспорта) с последующей покупкой жилья (автотранспорта) меньшей стоимости;

трудоустройство должника. Составленный план направляется для рассмотрения кредитору. Он вносит свои изменения или замечания. Финансовый управляющий корректирует план и направляет его в суд. Суд рассматривает план и принимает решение либо утвердить его, либо отменить и объявить о начале процедуры судебного банкротства. План отменяется, если часть требований кредитора не включены, а исполнение плана повлечёт удовлетворение требований кредитора в меньшем объёме, чем при процедуре банкротства. Также отменить действие плана могут и должник, и кредитор, если исполнение мероприятий, предусмотренных планом, стало невозможно.

№8. Судебное банкротство После того как должника объявили банкротом, он должен передать финансовому управляющему права управления своим имуществом и перевести ему деньги со своих банковских счетов на специальный счёт.Кроме того, будут приостановлены расходные операции по его банковским счетам, кроме одного – для выплаты денег на текущие расходы. Также банкроту будет запрещено совершать сделки и выезжать из страны. Финансовый управляющий, получив имущество, составляет план продажи и согласовывает его с кредиторами. После этого он продаёт имущество банкрота (кроме его единственного жилья) путём проведения электронного аукциона или методом прямой продажи. После продажи имущества финансовый управляющий рассчитывается с кредиторами. Оставшиеся после удовлетворения требований суммы и имущество возвращается банкроту. Срок процедуры банкротства составляет не более шести месяцев. Продление срока не допускается. После шести месяцев суд на основании отчёта финансового управляющего выносит решение о завершении процедуры судебного банкротства и прекращении обязательств банкрота, оставшихся невыполненными в ходе процедуры судебного банкротства. Должнику в течение следующих пяти лет будет запрещено совершать сделки по получению займов, выдаче гарантий и поручительств. А выезжать из страны нельзя будет в течение трёх лет.

№9. Может ли суд отказать в списании оставшихся долгов Суд может отказать в прекращении обязательств банкрота, если он предоставил ложную информацию о своём финансовом положении, скрыл имущество, намеренно ухудшил своё финансовое положение или совершил иные действия, которые можно рассматривать как уход от ответственности перед кредиторами.

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