На каких предметах нужно сосредоточиться в школе, сказал Токаев

Касым-Жомарт Токаев высказал недовольство школьным образованием, сообщает zakon.kz.

На расширенном заседании Правительства он отметил, что в сфере требуются кардинальные меры.

Международная оценка знаний учащихся говорит о систематическом ухудшении качества знаний в школах. Это прямая угроза конкурентоспособности нации. Требуются кардинальные меры, — отметил Президент.

По его словам, сегодня очень много инициатив о включении новых предметов в школьную программу.

За последние 10 лет появилось 9 предметов. Обучение – это не поле для экспериментов. Все это приводит к снижению количества часов, отводимых на изучение основных дисциплин. При этом у нас самая высокая учебная нагрузка – 67 часов, в то время как в Финляндии и Южной Корее она составляет всего 39 часов, а в США – 55 часов. Поэтому важен здоровый баланс между обучением и другими видами развития школьников. Особое внимание нужно уделить таким приоритетным предметам, как математика, языки, информатика, — добавил глава государства.

Кроме того, он удивился низкому качеству казахстанских учебников.

По качеству учебников есть вопросы. На сегодня в школах используются учебники по истории Казахстана и мира, где можно увидеть множество разночтений. Я сам читал некоторые учебники, удивляясь их низкому качеству. Исторические события и факты должны доводиться до учащихся без искажения. Поэтому поручаю разработать и внедрить единые школьные учебники по «Истории Казахстана» и «Всемирной истории», — заключил он.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.