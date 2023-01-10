На каких трассах сняли ограничение в Костанайской области?

Информация по Костанайской области с 11:00 часов 10 января.

В связи с улучшением погодных условий снято ограничение для дизельных и общественных видов транспортных средств на участках автодорог республиканского значения:

1. А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км 386-503 (от п. Денисовка до г. Рудный);

2. Р-36 Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 7-232 (от г. Тобыл до границы Акмолинской области);

3. А-16 «Жезказган-Петропавловск» км 340-377 (от г. Аркалык до границы Акмолинской области).

4. А-21 «Мамлютка-Костанай» 406-180 км (от г. Тобыл до гр. СКО);

5. М-36 «Екатеринбург-Алматы» 555-729 км (от г. Тобыл до гр. СКО).

10.01.23г. с 11-00 в связи c улучшением погодных условий принято решение о снятии ограничения движения для дизельного и общественного транспорта на следующих участках а/д Областного значения:

1. а/д Аулиеколь-Жалдама 0-257 км;

2. а/д Аркалык-Торгай 0-288 км;

3. а/д Карасу-Большая Чураковка 0 – 114,1 км;

4. а/д Койбагор-Карасу-Севастопольское 0-124 км.

5. а/д Костанай-Введенка км 8 — 97 км;

6. а/д Рудный-Качары-Федоровка 0-82,7 км;

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