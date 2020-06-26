На каких улицах ограничено движение автотранспорта в Костанае

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147 - летальных случаев
420 - в Костанайской области
В связи с производством работ ограничено движение автотранспорта по некоторым улицам Костаная, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области
Ограничение требуется для проведения ремонтных работ по реконструкциям, ремонту и замене подземных коммуникаций. Временно ограничено движение транспортных средств на:
улице Победы — реконструкция самотечного канализационного коллектора на участке от улицы Алтынсарина до улицы Баймагамбетова;
проспекте Назарбаева — строительство надземного пешеходного перехода(производство облицовочных работ) на участке от улицы К. Доненбаевой до улицы Чекмарева;
улице Алтынсарина — реконструкция улицы на участке от улицы Павлова до улицы Баймагамбетова;
улице Каирбекова — реконструкция улицы на участке от улицы Урожайная до улицы Кубеева, от улицы Кубеева до улицы Киевская;
улице Чкалова — реконструкция улицы на участке от улицы Маяковского до улицы Гашека;
проспекте Аль-Фараби — реконструкция улицы на участке от улицы Майлина до улицы Темирбаева;
улице Генерала Арыстанбекова — реконструкция улицы на участке от проспекта Абая до улицы Чкалова;
улице Дощанова — аварийно-восстановительные работы на участке от улицы Мауленова до улицы Шаяхметова;
улице Мауленова — замена подземных коммуникаций, на участке от улицы Дощанова до улицы Л. Беды;
проспекте Назарбаева — средний ремонт методом ресайклирования на участке от улицы К. Доненбаевой до улицы Промышленная;
улице Текстильщиков — средний ремонт методом ресайклирования на участке от улицы Кобыланды Батыра до улицы Каирбекова;
улице Пушкина — средний ремонт методом ресайклирования на участке от улицы Бородина до улицы Дзержинского.