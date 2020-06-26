На каких улицах ограничено движение автотранспорта в Костанае

В связи с производством работ ограничено движение автотранспорта по некоторым улицам Костаная, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области

Ограничение требуется для проведения ремонтных работ по реконструкциям, ремонту и замене подземных коммуникаций. Временно ограничено движение транспортных средств на:

улице Победы — реконструкция самотечного канализационного коллектора на участке от улицы Алтынсарина до улицы Баймагамбетова;

проспекте Назарбаева — строительство надземного пешеходного перехода(производство облицовочных работ) на участке от улицы К. Доненбаевой до улицы Чекмарева;

улице Алтынсарина — реконструкция улицы на участке от улицы Павлова до улицы Баймагамбетова;

улице Каирбекова — реконструкция улицы на участке от улицы Урожайная до улицы Кубеева, от улицы Кубеева до улицы Киевская;

улице Чкалова — реконструкция улицы на участке от улицы Маяковского до улицы Гашека;

проспекте Аль-Фараби — реконструкция улицы на участке от улицы Майлина до улицы Темирбаева;

улице Генерала Арыстанбекова — реконструкция улицы на участке от проспекта Абая до улицы Чкалова;

улице Дощанова — аварийно-восстановительные работы на участке от улицы Мауленова до улицы Шаяхметова;

улице Мауленова — замена подземных коммуникаций, на участке от улицы Дощанова до улицы Л. Беды;

проспекте Назарбаева — средний ремонт методом ресайклирования на участке от улицы К. Доненбаевой до улицы Промышленная;

улице Текстильщиков — средний ремонт методом ресайклирования на участке от улицы Кобыланды Батыра до улицы Каирбекова;

улице Пушкина — средний ремонт методом ресайклирования на участке от улицы Бородина до улицы Дзержинского.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.