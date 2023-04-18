На какой работе в Казахстане можно получать около миллиона тенге в месяц

Эксперты АО «Центр развития трудовых ресурсов» выяснили, на каких должностях в Казахстане можно зарабатывать около миллиона тенге в месяц.
В расчет не бралась госслужба и силовые структуры, а учитывались вакансии и резюме, размещенные на Электронной бирже труда, передает 365info.kz
Выяснилось, что в марте наибольшую заработную плату ожидали получить соискатели, претендующие на позицию руководителя проектов в телекоммуникациях (в среднем от 1,6 млн тенге), главного комплаенс-контролера (около 1,3 млн), а также инженеры по учету нефти, резервуарам и ремонту и техническому сервису машин (около 1 млн).
Вместе с тем самые высокие оклады работодатели предлагали сетевым инженерам (в среднем начиная от 900 тыс. тенге), промышленным альпинистам (около 625 тыс.), а также инженерам по бурению (около 550 тыс.)
Таким образом, согласно данным ЭБТ, на рынке труда продолжился тренд к снижению активности процесса найма и поиска работы. При этом основная активность на рынке труда сохранилась за малыми, средними и крупными предприятиями.