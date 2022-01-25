Изменился порядок выплаты компенсации за проезд студентам и выпускникам вузов

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Приказом МОН РК от 6 января 2022 года внесены изменения в правила обеспечения льготного проезда путем выплаты компенсаций для обучающихся на основе государственного образовательного заказа в период зимних и летних каникул на междугородном железнодорожном и автотранспорте, сообщает zakon.kz
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Так, компенсация на проезд выплачивается следующим категориям обучающихся по государственному образовательному заказу:
обучающимся дневной формы обучения в учебных заведениях технического и профессионального, послесреднего образования два раза в год, в период зимних и летних каникул, в размере 2-кратного МРП;
- выпускникам учебных заведений технического и профессионального, послесреднего образования – один раз в год в размере 2-кратного МРП;
- студентам организаций высшего и послевузовского образования, магистрантам, два раза в год, в период зимних и летних каникул в размере 4-кратного МРП;
- слушателям подготовительных отделений организаций высшего и послевузовского образования – один раз в год в размере 4-кратного МРП;
- выпускникам организаций высшего и послевузовского образования – один раз в год в размере 4-кратного МРП.
Компенсация за проезд выплачивается при наличии документов (проездной билет и посадочный талон, по проезду автобусом только проездной билет), подтверждающих проезд на междугородном железнодорожном и автомобильном транспорте (кроме такси) в период зимних и летних каникул в соответствии с академическим календарем организации высшего и послевузовского образования, графиком учебного процесса организаций технического и профессионального, послесреднего образования.
1 МРП в 2022 году составляет 3063 тенге.
Приказ вводится в действие с 4 февраля 2022 года.
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