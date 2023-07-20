На какую социальную помощь вправе рассчитывать нуждающиеся казахстанцы

Правительство постановлением от 30 июня 2023 года утвердило Типовые правила оказания социальной помощи, установления ее размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан, сообщает zakon.kz.

Типовые правила разработаны в соответствии со ст. 11 Социального кодекса РК и определяют типовой порядок оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан.

На основании Типовых правил акимат города республиканского значения, столицы, района (МИО) разрабатывает правила оказания социальной помощи, установления ее размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан.

Документом установлено, что социальная помощь – помощь, предоставляемая МИО в денежной или натуральной форме отдельным категориям нуждающихся граждан, а также к праздничным дням и памятным датам.

Социальная помощь предоставляется единовременно или периодически (ежемесячно, ежеквартально, раз в полугодие, один раз в год).

Перечни праздничных дней и памятных дат для оказания социальной помощи, а также кратность оказания социальной помощи устанавливаются местными представительными органами по представлению МИО.

Кому полагается социальная помощь

Перечень категорий получателей, предельные размеры социальной помощи, сроки обращения за социальной помощью отдельным категориям нуждающихся граждан устанавливаются МИО и утверждаются решениями местных представительных органов.

Основаниями для отнесения граждан к категории нуждающихся являются:

причинение ущерба гражданину (семье) либо его имуществу вследствие стихийного бедствия или пожара, либо наличие социально значимого заболевания;

наличие среднедушевого дохода, не превышающего порога, установленного местными представительными органами в кратном отношении к прожиточному минимуму;

сиротство, отсутствие родительского попечения;

неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом;

освобождение из мест лишения свободы, нахождение на учете службы пробации.

Перечень видов помощи по вышеуказанным основаниям для оказания социальной помощи и проведения обследований материально-бытового положения лица (семьи) утверждается местными представительными органами.

К праздничным дням и памятным датам размер социальной помощи для отдельно взятой категории получателей устанавливается в едином размере местными представительными органами по согласованию с МИО области.

Размер оказываемой социальной помощи в каждом отдельном случае определяет специальная комиссия, которая указывает его в заключении о необходимости оказания социальной помощи.

В порядке, установленном Типовыми правилами, также оказываются меры социальной поддержки следующим категориям граждан:

По решению местных исполнительных органов семьям, имеющим детей, дополнительные меры соцподдержки.

По решению местных исполнительных органов, работодателей и иных организаций лицам с инвалидностью могут предоставляться дополнительные меры социальной помощи.

По решению местных исполнительных органов лицам, потерявшим кормильца, могут предоставляться дополнительные меры социальной помощи.

Ветеранам ВОВ социальная помощь в денежном или натуральном выражении, оказываемая местным исполнительным органом в пределах своей компетенции.

Ветеранам боевых действий на территории других государств, а также ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, социальная помощь в денежном или натуральном выражении, оказываемая местным исполнительным органом в пределах своей компетенции.

Ветеранам труда социальная помощь в денежном или натуральном выражении, оказываемая местным исполнительным органом в пределах своей компетенции.

Другим лицам, на которых распространяется действие закона «О ветеранах», социальная помощь в денежном или натуральном выражении, оказываемая местным исполнительным органом в пределах своей компетенции.

Местные представительные органы, руководители организаций в пределах своих компетенций могут устанавливать дополнительные меры социальной поддержки и льготы по проезду на лечение (в обе стороны), а также оказанию материальной и других видов помощи ветеранам и другим лицам, на которых распространяется действие закона «О ветеранах».

Как будут оказывать помощь

Социальная помощь к праздничным дням и памятным датам оказывается без истребования заявлений от получателей. Категории получателей такой социальной помощи определяются МИО, после чего формируются их списки путем направления запроса в уполномоченную организацию либо иные организации.

Чтобы получить иную социальную помощь, гражданин, относящийся к категории получателей помощи, должен подать заявление от себя или от имени семьи в уполномоченный орган по оказанию социальной помощи или акиму поселка, села, сельского округа.

К заявлению нужно приложить:

документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности);

сведения о доходах лица (членов семьи) (для получения социальной помощи, которая назначается независимо от доходов лица (членов семьи), сведения о доходах лица (членов семьи) не предоставляются);

один из нижеперечисленных документов, подтверждающих факт наличия оснований для отнесения к категории нуждающихся:

документ, подтверждающий факт причиненного ущерба гражданину (семье) либо его имуществу вследствие стихийного бедствия или пожара;

документ, подтверждающий факт наличия социально значимого заболевания;

документ, подтверждающий факт наличия среднедушевого дохода, не превышающего порога, установленного местными представительными органами, в кратном отношении к прожиточному минимуму;

документ, подтверждающий факт сиротства, отсутствия родительского попечения;

документ, подтверждающий факт неспособности к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом;

документ, подтверждающий факт освобождения из мест лишения свободы, нахождения на учете службы пробации.

Потребуются подлинники и их копии для сверки. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

Если заявление подает гражданин (семья), у которого среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум, то уполномоченный орган по оказанию социальной помощи или аким поселка, села, сельского округа в течение одного рабочего дня направляют документы заявителя в участковую комиссию для проведения обследования материального положения лица (семьи).

По итогам обследования составляют акт о материальном положении лица (семьи), подготавливает заключение о нуждаемости лица (семьи) в социальной помощи, которые далее направляются в уполномоченный орган по оказанию социальной помощи или акиму поселка, села, сельского округа.

В свою очередь аким в течение двух рабочих дней направляет документы в уполномоченный орган по оказанию социальной помощи.

Уполномоченный орган по оказанию социальной помощи в течение одного рабочего дня со дня поступления документов производит расчет среднедушевого дохода лица (семьи) и представляет полный пакет документов на рассмотрение специальной комиссии.

Специальная комиссия в течение двух рабочих дней со дня поступления документов выносит заключение о необходимости оказания социальной помощи, при положительном заключении указывает размер социальной помощи.

Уполномоченный орган по оказанию социальной помощи письменно уведомляет заявителя о принятом решении (в случае отказа – с указанием основания) в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

В оказании социальной помощи откажут, если:

выявят недостоверные сведения, представленные заявителями;

заявитель отказывается или уклоняется от проведения обследования материального положения лица (семьи);

превышен размер среднедушевого дохода лица (семьи), установленный местными представительными органами, порога для оказания социальной помощи.

Оказание социальной помощи финансируется за счет бюджета города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) на текущий финансовый год.

Социальная помощь прекращается в случаях:

смерти получателя;

выезда получателя на постоянное проживание за пределы соответствующей административно-территориальной единицы;

направления получателя на проживание в государственные медико-социальные учреждения;

выявления недостоверных сведений, представленных заявителем.

При этом выплата социальной помощи прекращается с месяца наступления указанных обстоятельств.

Постановление введено в действие 1 июля 2023 года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.