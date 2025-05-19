В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 19 мая 2025 года, рассказали, кому полагается специальная социальная выплата и из каких источников она осуществляется, сообщает Zakon.kz

Как напомнил эксперт Департамента труда и социального партнерства МТСЗН РК Адильжан Жакып, специальная социальная выплата внедрена в Казахстане с 1 января 2024 года для повышения уровня социальной защиты людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда.

«Обязательными условиями для назначения спецсоцвыплаты являются достижение 55-летнего возраста и наличие обязательных профессиональных пенсионных взносов в Единый накопительный пенсионный фонд не менее 7 лет», – уточнил он.

Спикер отметил, что специальная социальная выплата состоит из четырех компонентов:

специальное профессиональное пособие из республиканского бюджета в размере двух прожиточных минимумов;

из компании по страхованию жизни в размере 1 прожиточного минимума;

за счет средств работодателей в размере 1 прожиточного минимума;

из Единого накопительного пенсионного фонда за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов.

«Выплата осуществляется до наступления пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на более легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии», – заключил Адильжан Жакып.

Минфин: Порог по мобильным переводам уже действует Вице-министр финансов Даурен Темирбеков 19 мая 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал, начались ли проверки...

Финансовое досье. Что нужно отразить в декларации В Комитете госдоходов рассказали LS о том, какие данные казахстанцы должны указать в декларации. Отчитаться необходимо до...