В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 19 мая 2025 года, рассказали, кому полагается специальная социальная выплата и из каких источников она осуществляется, сообщает Zakon.kz
Как напомнил эксперт Департамента труда и социального партнерства МТСЗН РК Адильжан Жакып, специальная социальная выплата внедрена в Казахстане с 1 января 2024 года для повышения уровня социальной защиты людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда.
«Обязательными условиями для назначения спецсоцвыплаты являются достижение 55-летнего возраста и наличие обязательных профессиональных пенсионных взносов в Единый накопительный пенсионный фонд не менее 7 лет», – уточнил он.
Спикер отметил, что специальная социальная выплата состоит из четырех компонентов:
- специальное профессиональное пособие из республиканского бюджета в размере двух прожиточных минимумов;
- из компании по страхованию жизни в размере 1 прожиточного минимума;
- за счет средств работодателей в размере 1 прожиточного минимума;
- из Единого накопительного пенсионного фонда за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов.
«Выплата осуществляется до наступления пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на более легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии», – заключил Адильжан Жакып.
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