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На карантин из-за коронавируса закрыли детский сад в Костанайской области

фото из открытых источников

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Как стало известно Алау на карантин закрыли детский сад в поселке Сарыколь Костанайской области. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе управления образования Костанайской области.

Коронавирусную инфекцию выявили у ребёнка и семи сотрудников детского сада. По словам пресс-службы управления образования Костанайской области, сейчас все заболевшие находятся на домашнем лечении, их состояние стабильное.

«Для того, чтобы обеспечить безопасность детей и не допустить дальнейшего распространения коронавируса приняты меры по закрытию на карантин дошкольное образовательное учреждение. Детский сад находится на карантине, проводятся все дезинфекционные мероприятия. Через две недели в штатном режиме детский сад начнёт свою работу, с соблюдением всех требований, не более 15 детей в дежурных группах»,-  сообщили в ведомстве.

 

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