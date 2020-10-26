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На карте сакральных мест Костанайской области появились новые объекты

Карта сакральных мест Костанайской области пополнилась несколькими культурными объектами. Среди них мавзолеи биев, воинов и почитаемых женщин. Все они были обследованы этой осенью сотрудниками областного историко-краеведческого музея и добавлены в карту туристических мест региона, передает alau.kz

Сотрудники краеведческого музея смогли провести детальный анализ памятников культуры, которые попали в перечень сакральных мест области в прошлом году.

«Летом мы провели обследование сакральных объектов, расположенных в Костанайском, Наурзумском и Узункольском районах. Это 4 объекта. Но карантин внес изменения в наш график и мы не все успели сделать за летний сезон. Поэтому осенью пришлось дообследовать в Джангельдинском, Камыстинском районах и также в округе города Аркалык»,- говорит Виктория Щербин, заведующая отделом Костанайского областного историко-краеведческого музея.

Сотрудники музея рассказали, что все посещенные мавзолеи сохранились в хорошем состоянии и не подверглись вандализму. К примеру, среди новых объектов в списке сакральных мест оказалось место захоронение Байсары-батыра в Камыстинском районе. Он был участником освободительного восстания Кенесары Касымова. А вот в Джангельдинском районе похоронен один из почитаемых мудрецов прошлого времени Бейсенби Байжанулы. Оба места погребения сейчас оснащены ограждением и информационными стендами для туристов. Есть среди новых сакральных памятников и довольно редкое женское захоронение 19 века «кыз тамы», которое расположено близ города Аркалык.

«В этом мавзолее захоронена Батима алыс кызы. А мавзолей сооружен по просьбе ее сестры Казины. Эти девушки обладали особой мудростью и были уважаемы среди народа. Подтверждением этому служит тот факт, что был установлен мавзолей»,- говорит Виктория Щербин.

В список сакральных мест области добавились и еще несколько объектов, расположенных близ Аркалыка. Одни из них это мавзолей Костам, посвященный двум братьям биям, а также мавзолей святого Колымбет аулие. Считается, что этот человек обладал даром предвидения. Увидеть все эти памятники архитектуры жители и гости Костанайской области могут в своих поездках по региону. А узнать их точное расположение поможет виртуальная карта сакральных мест, которая создана на сайте областного краеведческого музея. Единственное, что может омрачить поездку — это дороги. До некоторых памятников культуры добраться без затруднений можно будет только летом.

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