На Казахстан надвигаются грозы, ливни и сильная жара до +40 градусов





С 16 по 18 июня на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивая погода. По прогнозу синоптиков, с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможны шквалы и град.

Сильные дожди прогнозируются 16 июня в Мангистауской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях. Повторно сильные осадки ожидаются 18 июня в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях.

Одновременно в ряде регионов страны сохранится аномально жаркая погода. На юго-западе и юге температура воздуха днем повысится до +35…+40 градусов. На севере, востоке и в центральных областях столбики термометров поднимутся до +35…+38 градусов.

На остальной территории Казахстана существенных изменений температурного фона не прогнозируется.

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