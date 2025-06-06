В СКО у местного жителя потребовали вернуть выплаты, которые он получал за потерю работы, в то время как он на самом деле уже трудоустроился, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, стороны примирились в порядке медиации в Аккайынском районном суде.

Истец — акционерное общество «Государственный фонд социального страхования» обратился в суд с иском о взыскании незаконно полученной суммы социальной выплаты по случаю потери работы.

Из иска следует, что казахстанцу назначили социальную выплату по случаю потери работы, но в дальнейшем ответчик трудоустроился, не сообщив об этом в АО «Государственный фонд социального страхования», в связи с чем истец обратился в суд с указанным иском.

В ходе проведения примирительных процедур от сторон поступило соглашение об урегулировании спора в порядке медиации с помощью судьи-медиатора.

Суд утвердил соглашение об урегулировании спора в порядке медиации, заключенное между сторонами. По его условиям ответчик обязался погасить задолженность перед истцом в размере 65 710 тенге единым платежом в срок до 30 июня 2025 года.

Производство по данному делу прекратили.

@Автор: Александра Ермолаева

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