На казахстанских АЗС выросли цены на бензин и дизель

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Цены на бензин и дизель повысились на АЗС Алматы, передает Tengrinews.kz.
По состоянию на утро 17 апреля, на автозаправках Алматы цена на бензин марки АИ-92 составляет 205 тенге.
При этом цен на АИ-95/96 на автозаправках Алматы разнится. Если на Sinooil по состоянию на утро 17 апреля литр Аи-96 стоит 222 тенге, но на Royal Petrol и «Газпромнефть» заправиться Аи-95 можно по 230 тенге за литр.
Читатели alau.kz прислали фото с костанайской заправки.
Напомним, 12 апреля 2023 года в Казахстане вступил в силу приказ
Министерства энергетики о предельных розничных ценах на бензин и дизтопливо.
«Установление новых розничных цен на некоторые виды топлива является вынужденной мерой и связано с необходимостью снижения диспаритета его стоимости с соседними странами. Это позволит уменьшить отток нефтепродуктов из страны и обеспечить возрастающие потребности внутреннего рынка», — сообщили ранее в Минэнерго.
С принятием приказа предельные цены на ГСМ составляют:
- на бензин марки АИ-92 и АИ-93 до 205 тенге за литр;
- на дизельное топливо до 295 тенге за литр.