На казахстанский рынок грузоперевозок массово переходят российские и белорусские компании

В Казахстане наблюдается рост спроса на автомобильные грузоперевозки, причем особенно эта тенденция заметна в экспортных перевозках. Вслед за спросом, несмотря на усиление конкуренции, подросли и цены.

Так, во втором квартале 2022 года количество заявок на перевозки из Казахстана в другие страны выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 136%. При этом спрос увеличивался ежемесячно: в апреле он вырос в годовом выражении в 1,5 раза, в мае — в 2 раза, в июне — уже в 3 раза. Наиболее серьезный вклад в этот рост, по итогам второго квартала, внесли российское (+138%) и белорусское (+158%) направления, передает forbes.kz

«Во втором квартале мы столкнулись с массовым переходом на казахстанский рынок российских и белорусских компаний, которые в своих странах столкнулись с потерей европейских грузов и снижением цен. И, возможно, в том числе с этим можно связать всплеск перевозок на определенных направлениях, которые мы зафиксировали», — считает Рената Зобова, директор казахстанского представительства международной Биржи грузоперевозок ATI.SU.

В импортных перевозках ситуация иная — во втором квартале спрос на доставку грузов в Казахстан из других стран остался примерно на том же уровне, что и год назад. При этом наблюдается положительная динамика. Если по итогам апреля еще было зафиксировано заметное снижение (-21%), то уже в мае ситуация выправилась (+7%), а в июне заметно улучшилась (+21%). В этом периоде также было зафиксировано небольшое снижение спроса на российском (-5%) и белорусском (-12%) направлениях. Однако оно компенсируется ростом поставок в Казахстан из других стран, в том числе из Китая.

Что касается перевозок внутри страны, ситуация стабильная. Данные биржи показывают небольшое улучшение спроса, которое сказывается и на ценах, хотя пока и не так значительно. Так, ставки на перевозки из Казахстана во втором квартале выросли в годовом выражении на 27%. В обратном направлении динамика скромнее — рост составил 11%, что примерно соответствует уровню инфляции.

«За последние три месяца в целом изменился логистический рынок Казахстана, так как появилась необходимость приспосабливаться к новым внешним и внутренним факторам. Немало изменений произошло и в сегменте автомобильных грузоперевозок — мы столкнулись с приходом новых игроков, падением ставок на перевозки, проработкой новых маршрутов. Но, как показывают цифры, к середине июня рынок в определенной степени адаптировался к новым правилам игры и появилось некоторое равновесие, которое положительно сказалось на ставках», — отметила Рената Зобова.

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