На кого из пенсионеров будет распространяться отмена налога с выплат из ЕНПФ с 2025 года

На кого из пенсионеров распространится норма об отмене налогообложения выплат из ЕНПФ, объяснил вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин, передает informburo.kz

Во время брифинга в СЦК журналисты спросили, коснётся ли норма по освобождению от индивидуального подоходного налога выплат только тех, кто вышел на пенсию в 2025 году.

«У нас согласно закону о нормативно-правовых актах оно так работает: поскольку норма заработать с 1 января следующего года, все, кто получает пенсию, неважно, вышел в 2025 году или ранее получал, будут освобождены от ИПН», – сказал Азамат Амрин.

Вместе с тем граждан, которые отложили уплату ИПН при досрочном снятии пенсионных накоплений, также освободят от налогообложения. Однако тем, кто уже уплатил налог, средства возвращать не будут.

Поправки войдут в новый Налоговый кодекс, который вступит в силу с 2025 года.

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