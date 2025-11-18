В садовом обществе «Энергетик» началась оценка причинённого ущерба после аварии на главной канализационной насосной станции Костаная. Заявления на оценку подали владельцы 10 участков, ещё несколько собственников привлекли независимых экспертов. Это уже второй серьёзный инцидент на напорном коллекторе, и на этот раз одну семью пришлось эвакуировать и обеспечить временным жильём. Причиной ЧП названа стопроцентная изношенность трубопровода главной КНС.

По словам директора ГКП «Костанай-Су» Казбека Шалабаева, проект модернизации критически важного участка готов, и его реализуют в рамках нацпроекта:

«В 2017 году изначально был проект на одну нитку. К сожалению, финансово он не был поддержан. В 2023-м мы провели корректировку — проект вырос до 9,9 млрд тенге. На сегодняшний день планируем реализовать его через национальный проект».

Речь идёт о комплексном обновлении магистрали от главной КНС до накопителя-испарителя: 14 км трубопровода, шесть узлов распределения и запорная арматура. По данным предприятия, восемь лет назад при своевременном финансировании ремонт обошёлся бы примерно в 4,8 млрд тенге. В качестве оператора заёмного финансирования рассматривается АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства».

«В любом случае это возвратные деньги — “бесплатно” их никто не даст. Раньше строили за счёт бюджета и ставили на баланс, сейчас такой возможности не предвидится. Сам проект двухгодичный, но мы хотим растянуть на три года: если успеем зайти в 2025-м, то 2026–2027 годы должны его реализовать», — отметил Шалабаев.

В ближайшее время объявят конкурс на выбор подрядчика. На текущий год планируется выделить около 500 млн тенге — эти средства направят на закуп материалов. В Костанае действуют три напорных коллектора: один уже отремонтирован и находится в рабочем состоянии, второй — нынешний проблемный — готовят к замене, по третьему, по оценке предприятия, при благоприятной гидравлической схеме есть шанс обойтись без замены за счёт пропускной способности первых двух ниток.

Комиссия продолжает фиксировать последствия подтопления на участках «Энергетика». По итогам экспертных оценок собственникам разъяснят порядок и механизмы возмещения.

